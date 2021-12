GIZ mesne industrije: V slovenskih klavnicah etičen odnos do živali standard Lokalec.si V slovenskih klavnicah je etični odnos do živali standard, zatrjuje GIZ Mesne industrije Slovenije. V velikih klavnicah je stalno prisoten uradni veterinar, vsi postopki v procesu zakola pa potekajo skladno z veljavno zakonodajo. Usposobljeno osebje na klavni liniji je pri tem dolžno preprečiti vsako nepotrebno trpljenje živali, so spomnili. V gospodarskem interesnem združenju mesne industrije zav ...

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Meta Hrovat

Ana Bucik

Luka Dončić

Primož Roglič