Svet je odobril ribiški dogovor med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom Vlada RS Svet je odobril dogovor med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom o ribolovnih možnostih za leto 2022. Ribičem v Evropski uniji bo to omogočilo, da uresničijo svoje ribolovne pravice v Atlantiku in Severnem morju. Z odločitvijo so določene ribolovne pravice za približno 100 deljenih ribjih staležev v vodah Unije in Združenega kraljestva, vključno z omejitvijo celotnega dovoljenega ulova za posamezno vrsto.

