Slovenska olimpijka izlila dušo na papir: boj s težko boleznijo, ločitev … SiOL.net "Po športni karieri so me res čakale težje preizkušnje, kot so bile same olimpijade," je ob predstavitvi knjižnega prvenca z naslovom Peta olimpijada povedala nekdanja odlična biatlonka Tadeja Brankovič. Peta olimpijada je njen boj z boleznijo, rakom dojk, in v tem boju nekdanja vrhunska športnica, štirikratna olimpijka ter mati dveh otrok zmaguje. "Prepričana sem, da so mi ravno te športne olimpijade dale moč, da lahko tudi na svoji peti že tečem proti cilju," pravi.

Sorodno Oglasi