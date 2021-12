Zmaji z disciplinirano igro ukradli toliko žog, kot so jih izgubili RTV Slovenija Košarkarji Cedevite Olimpije so boljše predstave v zadnjem obdobju nadgradili z veliko zmago nad Valencio v gosteh (85:97). Po Partizanu pred desetimi dnevi je to drugi prestižni skalp te sezone.

