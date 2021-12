Včeraj zjutraj so policiste obvestili o sumljivih osebah in vozilu na območju naselja Šmartno v goriških Brdih. Novogoriški policisti so ob 6.48 izsledili osebno vozilo znamke lancia, italijanskih registrskih tablic, ki je bilo ustavljeno v bližini ene od tamkajšnjih hiš. Medtem ko sta policista pristopila do vozila, je voznik pritisnil na plin in pobegnil proti glavni cesti za Dobrovo, poročajo P ...