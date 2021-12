Odpoklic polnomastnega Alpskega mleka v litrskem pakiranju Politikis Podjetje Ljubljanske mlekarne je iz prodaje odpoklicalo izdelek Alpsko mleko s 3,5 odstotka mlečne maščobe v litrskem pakiranju z rokoma uporabnosti 19. marec 2022 L6 in 20. marec 2022 L6. Izdelek je odstranjen iz prodaje, saj je mleko z omenjenima rokoma uporabnosti in oznako L6 lahko skisano. Odpoklic se nanaša izključno na zgoraj navedena roka […] The post Odpoklic polnomastnega Alpskega mleka ...

