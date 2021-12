Fotografijo za naslovnico je posnel avanturist, popotnik, potapljač, skiper, plezalec in ljubitelj narave Aljaž Žnidaršič, fotograf samouk, ki se s fotografijo ukvarja komaj nekaj let. Leta 2019 je pustil redno službo in se spustil v profesionalno fotografijo in video produkcijo. Ker je seveda vsak začetek težak in poln dvomov, mu je dodatno potrditev, da se je pravilno odločil, prinesla nagrada z ...