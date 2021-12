Zmagovalka osme sezone šova Slovenija ima talnet ni navdušila samo s talentom, ampak tudi voljo in pogledom na svet. Najstnica namreč že skoraj deset let živi v rejniški družini, s katero se dobro razume, saj njena mati po smrti očeta ni mogla skrbeti za šest otrok. Tajda ima tako še dva biološka brata in tri biološke sestre ter rejniške sorejence.



