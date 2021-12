MB-zibelka Večer V mariborski porodnišnici so rodile: Katja Repnik dvojčici (2780 g, 47 cm in 2710 g, 48 cm), Petra Kokot dečka (3100 g, 48 cm) in Jasmina Vogrin Zagoršek deklico (3130 g, 50 cm). Čestitamo! ...

