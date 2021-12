"Zdaj so tudi sami videli, da je to brca v temo" #video SiOL.net Deset interpelacij, toliko so jih v mandatu te vlade vložile stranke opozicije KUL. Vseh sedem ministrov, ki so svoje delo zagovarjali v državnem zboru, pa je interpelacije uspešno prestalo in obdržalo položaje. Videti je, da je bil ponedeljkov zagovor notranjega ministra Aleša Hojsa zadnji v nizu interpelacij. "Nobena interpelacija ni bila uspešna, kar je popolnoma logično, in mislim, da so tudi zdaj sami videli, da je to brca v temo, da delajo škodo sebi, ampak jaz bi bil za to, da imajo še kakšne tri interpelacije," je komentiral predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.

