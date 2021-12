Duo De Liri svoje moči usmeril v ustvarjanje prve avtorske pesmi 24ur.com Zlati lističi, ki so leteli po zraku na finalu Talentov, so se že polegli, Štajerki De Liri pa sta elan, pridobljen z nastopi v naši oddaji, usmerili v ustvarjanje prve avtorske pesmi z naslovom Visoko. Julija in Zala sta pridobili na samozavesti in ambicij za ustvarjanje glasbe jima ne manjka.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Žan Kranjec

Primož Roglič

Mateja Udovč