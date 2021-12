Žlogar in Brečko nova selektorja, VAR na vseh prvoligaških tekmah 24ur.com Na seji Nogometne zveze Slovenije so potrdili uvedbo tehnologije VAR na vseh petih tekmah kroga v prvoligaški konkurenci. Imenovali so tudi nove selektorje pri mlajših moških reprezentancah, nalogo sta prevzela nekdanja slovenska članska reprezentanta Anton Žlogar in Mišo Brečko.

