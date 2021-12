Drugi tir: končali betoniranje viadukta Glinščica Dnevnik Konzorcij družb MarkoMark Nival, Nival invest in Ekorel je včeraj končal betoniranje viadukta Glinščica. Kot so sporočili iz 2TDK, je viadukt dolg 215 metrov in zaradi varovanja narave izveden kot zaprta škatlasta konstrukcija. Pri njegovi gradnji...

