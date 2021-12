Dragić in Zdovc brez tekme, Barcelona šele v podaljšku strla Kazan Sportal V 17. krogu evrolige sta Zoran Dragić in Jure Zdovc z Žalgirisom ostala brez tekme. Litovski klub bi se moral doma pomerti z milansko Olimpio, a je bil obračun prestavljen. Vodilna Barcelona se je udarila z Unicsom iz Kazana in ga premagala šele po podaljšku.

