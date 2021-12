Pozor: Ljubljanske mlekarne odpoklicale Alpsko mleko, to je razlog zurnal24.si Podjetje Ljubljanske mlekarne je iz prodaje odpoklicalo izdelek Alpsko mleko s 3,5 odstotka mlečne maščobe v litrskem pakiranju z rokoma uporabnosti 19. marec 2022 L6 in 20. marec 2022 L6. Izdelek je odstranjen iz prodaje, saj je mleko z omenjenima rokoma uporabnosti in oznako L6 lahko skisano.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Ljubljana

Ljubljanske mlekarne Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek

Timi Zajc

Žan Kranjec