Tako so se razpletle romance v Ljubezni po domače Zadovoljna.si Nekaj mesecev po koncu snemanja priljubljene pete sezone šova Ljubezen po domače se je voditeljica Tanja Postružnik Koren odločila, da se znova odpravi do domačij in kmetij vseh letošnjih kandidatov ter preveri, kaj se je z ljubeznimi, ki smo jih spremljali, zgodilo zdaj. Odgovori številnih jo bodo presenetili, v primeru Mihaele Krajnc pa jo bo presenetil tudi njen nasmeh.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Dončić