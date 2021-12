Poglejte, kdo je razveselil Katarino Čas TOčnoTO.si Katarina Čas je slovenska igralka vredna občudovanja. Uspel ji je preboj v Hollywoodu in drugje po svetu, na kar smo Slovenci res lahko ponosni. Trenutno se simpatična svetlolaska mudi na snemanju, kjer jih je obiskal tudi eden izmed prazničnih mož – Dedek Mraz. Navdušeno se je stisnila k njemu in svojim spletnim prijateljem pokazala fotografijo. […] Poglejte, kdo je razveselil Katarino Čas was fir...

Sorodno













Oglasi