Včeraj ob 9.41 se je na Čatežu ob Savi, občina Brežice, osebno vozilo zaletelo v semafor. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator na vozilu, počistili razlite motorne tekočine in pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila. Poškodovano osebo so reševalci NMP Krško oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. preberite več » ...