Tudi prvi SMS prodan kot NFT Slo-Tech Avtor Jurij Kristan Pri Vodafonu so na dražbi prodali žeton NFT za prvo SMS sporočilo in zanj iztržili 107.000 evrov.[st.slika 72509] Nezamenljivi kriptožetoni (NFT) so šli sprva v promet predvsem v povezavi s sodobno umetnostjo ter internetnimi memi, dandanes pa jih poskušajo tržiti že praktično s katerokoli rečjo, ki ji je moč - tako ali drugače - nadeti kakršnokoli vrednost. Prva takšna zadeva je bil bržkone Dors...

