Minister Tonin je na Kosovu obiskal pripadnike in pripadnice 44. kontingenta Slovenske vojske Vlada RS Minister za obrambo mag. Matej Tonin se je včeraj in danes mudil na obisku na Kosovu, kjer je v bazi Villagio Italia blizu Peči obiskal pripadnike in pripadnice 44. kontingenta Slovenske vojske, ki deluje v okviru misije KFOR, se srečal s poveljnikom Regionalnega poveljstva Zahod polkovnikom Andreo Bertazzom in obrambnim ministrom Republike Kosovo Armendom Mehajem.

