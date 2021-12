Mineva 31 let od zgodovinskega plebiscita in 30 let od nove ustave: “Jugoslavije ni več, zdaj gre za Nova24TV S 179 glasovi za je republiška skupščina 23. decembra 1991, na prvo obletnico plebiscita o samostojnosti Slovenije, sprejela novo ustavo. S tem je država dobila najpomembnejši akt za konstituiranje svoje državnosti, s čimer se je odpravila tudi velika ustavna in splošna zakonska nepreglednost. Skupščina Republike Slovenije se je odločila za spoštovanje načela kontinuitete ustavnorevizijskega ...

