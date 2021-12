Na 28-urnem dobrodelnem maratonu Radia 1 znova zbrali več kot milijon evrov 24ur.com Zaključil se je že sedmi dobrodelni maraton Radia 1. Voditelji Denis Avdić, Miha Deželak in Jana Morelj so bili kar 28 ur zaprti v studiu na Mestnem trgu, v katerem so spisali še eno čudovito božično pravljico. Že lani so s pomočjo poslušalcev in celotne Slovenije zbrali rekordni milijon za družine v stiski, tokratni znesek pa je še višji – zbrali so neverjetnih 1.042.799,66 evra....

