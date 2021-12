Smo v zadnjih dneh iztekajočega leta. Dneh, ki jih zaznamujejo spomini na odlično opravljeno delo, kljub izredno visokim količinah prevzetih in dostavljenih pošiljk, ki so posledica novembrske in decembrske praznične nakupovalne vročice. Pandemija v letu 2019 je dala nov zalet digitalizaciji in spletni trgovini, kjer so se napovedi za Evropo povečale na 20 milijard paketov. Na skoraj podvojeno kol ...