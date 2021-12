V Uradu predsednika RS Boruta Pahorja so pripravili letošnje poročilo o delu predsednika z naslovom “Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor četrto leto drugega mandata”. V poročilu so vse pomembnejše aktivnosti predsednika republike v zadnjem letu. S poročilom želi Urad predsednika Republike Slovenije doseči večjo preglednost in odprtost svojega dela. Na začetku poročila je predsednikova ocena ...