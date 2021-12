Evropske države pred prihajajočimi prazniki zaostrujejo ukrepe: Zaprtje nenujnih trgovin, restavraci Nova24TV Zaradi hitrega širjenja različice omikron in z namenom preprečevanja množičnih okužb med prihajajočimi prazniki se je več evropskih držav odločilo za zaostritev epidemioloških ukrepov. V večini se sicer redkeje odločajo za popolna zaprtja in raje omejujejo druženje ljudi. Avstrija je z 12. decembrom sprostila ukrepe samo za cepljene in prebolevnike, za necepljene so dovoljeni samo izhodi zaradi nu ...

Sorodno









































Oglasi