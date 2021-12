Novomeški podžupan Boštjan Grobler je pred dnevi obiskal Dubaj in Expo 2020. Navdušen je bil tako nad mestom samim kot tudi nad razstavo, ki, kot pravi, ponuja same presežke – od vrhunsko oblikovanih paviljonov do izvirnih predstavitev in opogumljajočih sporočil za prihodnost. Ponosno se je sprehodil tudi po slovenskem paviljonu, kjer ga je navdušila predstavitev, nekoliko manj pa tam zaposlene h ...