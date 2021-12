V stranki DeSUS spet vre #video SiOL.net Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je danes na novinarski konferenci dejal, da je kot mandatar sveta stranke za pogovore o morebitnih povezovanjih pred državnozborskimi volitvami opravil že več kot polovico pogovorov. Po njegovih besedah so si trenutno bližje z nepovezanimi poslanci in SD, ključnega pomena za sodelovanje pa so enaki temelji programov. A ozračje v stranki DeSUS še naprej ostaja napeto, ...

