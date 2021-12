Šempetranke so želele prek Krima na tretje mesto, doživele pa boleč poraz SiOL.net V tekmi 14. kroga državnega odbojkarskega prvenstva so se Novogoričanke v četrtek pomerile z Grosupeljčankami in jih po hudem boju premagale s 3:2 v nizih. Članice Krima so pričakale Šempetranke, ki bi se z zmago vrnile na tretje mesto, pa jim dvig na lestvici preprečile z zmago s 3:0. Preostali tekmi bosta na sporedu prvi teden prihodnjega leta.

