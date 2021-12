Novomeški župan Gregor Macedoni ter predstavnika izvajalcev hrvaškega gradbenega podjetja Krk Damir Crnčić in direktor ljubljanskega podjetja CBE, Sašo Previšić so danes podpisali pogodbo za gradnjo kolesarske povezave Drska–Bršljin ter ureditev fekalne in meteorne kanalizacije na Ulici Slavka Gruma. Naložba je vredna skoraj 1,9 milijona evrov z DDV, pri tem so za kolesarski del projekta pridobi ...