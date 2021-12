Lea Sirk se je takole stiskala s svojim sinom TOčnoTO.si Slovenska pevka Lea Sirk se je razveselila svojega tretjega otroka. Po dveh punčkah se je razveselila sina. Kljub temu, da je bilo okrevanje težko, je Lea že v polnem zagonu. Pred dnevi je že zapela in med drugim povedala, da njene glasilke še niso najbolj pripravljena, a da nič zato, do nastopa bo vse kot […] Lea Sirk se je takole stiskala s svojim sinom was first posted on 23 decembra, 2021 at 3:...

