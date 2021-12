Hrvaška izseljence vabi domov s finančno spodbudo RTV Slovenija Hrvaška namerava izseljencem, ki se bodo vrnili v domovino in odprli svoje podjetje, nameniti do 26. 600 evrov spodbude, s čimer želijo hkrati okrepiti gospodarstvo in spodbuditi rast prebivalstva predvsem na območjih, kjer beležijo trend izseljevanja.

