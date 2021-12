71-letni moški je včeraj popoldan poskrbel na izolski urgenci za pestro dogajanje. Okrog 18. ure so ga obravnavali kot pacienta. Nato pa se je po poročanju portala RegionalObala.si nedostojno vedel. Ni želel zapustiti zdravstvenih prostorov. Poklicali so policijo, a moški se tudi po prihodu policistov ni hotel umiriti. Odredili so mu pridržanje in mu izdali plačilni nalog.