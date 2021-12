Silvestrovanja na prostem ne bodo dovoljena, bodo pa na silvestrovo lahko gostinski obrati odprti neomejeno, pri čemer bo dovoljena le strežba za mizami, pogoj pa bo tudi opravljen test. Veljavnost testiranja pri pogoju PCT bo skrajšana, in sicer na 48 ur za PCR-test in na 24 ur za hitri test, je danes sklenila vlada. Vlada […] The post Silvestrovanja na prostem ne bodo dovoljena first appeared on ...