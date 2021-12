Stroški cepljenja, testiranja in zdravljenje covidnih bolnikov do zdaj presegajo 400 milijonov evrov Primorske novice Obvladovanje epidemije covida-19 je povezano tudi z nemalo zdravstvenimi stroški. Samo za zdravljenje hospitaliziranih covidnih bolnikov so stroški od začetka epidemije do oktobra znašali okoli 219 milijonov evrov, skupaj s stroški testiranja, cepljenja in nabave cepiv pa okoli 418 milijonov evrov, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje.

