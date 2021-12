Vlada razrešila in imenovala člane komisije za razlago kolektivne pogodbe za policiste Dnevnik Vlada je razrešila in imenovala člane komisije za razlago kolektivne pogodbe za policiste. Člana sta postala minister za notranje zadeve Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj, njuna namestnika pa direktor urada za organizacijo in kadre...

