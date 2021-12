Harry in Meghan v božičnem voščilu prvič pokazala hčerko Lilibet RTV Slovenija Vojvoda in vojvodinja susseška, Harry in Meghan, sta objavila prvo uradno fotografijo polletne hčerke Lilibet. Na božični voščilnici je zbrana vsa družina, tudi dvoletni sin Archie.

