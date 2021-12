VIDEO: Spust Božičkov razveselil otroke na mariborski pediatriji Lokalec.si Le dva dneva pred Božičem so člani Jamarske reševalne službe znova presenetili najmlajše. Tokrat je dogodek potekal nekoliko drugače, saj se zaradi razmer spustu niso mogli pridružiti znani obrazi, ki so v minulih letih obdarovali otroke

Ne le otroci, na božičkov spust vsako leto nestrpno čakajo tudi zaposleni. Med spustom so Božički uprizorili tudi kakšno norčijo. Hitradio Center pa je poskrbel, ...

