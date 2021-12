Finalistke za besedo leta Dnevnik Strokovna komisija v sestavi Kozma Ahačič, Marijan Dović, Slavko Jerič, Simona Klemenčič, Gregor Pobežin, Petra Svoljšak, Valerija Škof in Agata Tomažič je izbrala besede, ki gredo v finale letošnje akcije Beseda leta. To so: dolgi kovid,...

Sorodno











Oglasi