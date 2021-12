Mitja Oranič o mehurčku v Pekingu: Kitajci so pri ukrepih strožji kot Nemci RTV Slovenija Najboljšim smučarskim skakalcem ni uspelo preizkusiti obeh olimpijskih skakalnic v Pekingu. Decembra so izvedli dve tekmi celinskega pokala. Nastopili so Američani, ki jih vodi Mitja Oranič. Nekdanji nordijski kombinatorec je opisal zanimivo izkušnjo.

Sorodno











Oglasi