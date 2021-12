MzI: Za prepoved izvoza elektrike ni pravne podlage; gospodarstvo medtem razmišlja o zaustavitvi pro Energetika.NET Ukrep prepovedi izvoza električne energije, ki ga je nedavno med možnimi odzivi na visoke cene energije omenil gospodarski minister Zdravko Počivalšek, bi bil v nasprotju s pravili na notranjem energetskem trgu, so za Energetiko.NET poudarili na ministrstvu za infrastrukturo (MzI) in dodali, da tako o njem ne razmišljajo. Medtem pa zaradi visokih cen elektrike vse več podjetij razmišlja o začasni zaustavitvi proizvodnje, so včeraj sporočili iz Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

