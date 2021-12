FOTO: V Rušah zagorelo šest vozil Lokalec.si Ob 1.01 je na Tovarniški cesti v Rušah gorelo je šest osebnih vozil, namenjenih za prodajo. Požar se je razširil tudi na poslovni objekt. Ogenj je poškodoval okno in del ostrešja, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Požar so pogasili gasilci PGD Ruše, PGD Smolnik in PGD Bistrica ob Dravi. Vzrok požara še ni znan.

