Prazniki in ukrepi: nastajajo zastoji na mejnih prehodih 24ur.com Zaradi praznikov in počitnic v večini evropskih držav bo promet povečan od Avstrije proti meji s Hrvaško, kjer se bodo predvsem ta konec tedna podaljšale čakalne dobe za vstop in izstop iz Slovenije. Prometno-informacijski center že poroča o čakalnih dobah za osebna vozila na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje, Metlika in Slovenska vas. Zastoje na mejnih prehodih pa bi lahko povzročali tudi poost...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Avstrija

Hrvaška

Italija

korona virus

Madžarska

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Igor Zorčič

Borut Pahor

Milan Kučan