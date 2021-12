Prazniki polnijo Balkan, 13-kilometrska kolona na Bajakovu 24ur.com Zaradi praznikov in počitnic v večini evropskih držav je promet povečan od Avstrije proti meji s Hrvaško, kjer se bodo predvsem ta konec tedna podaljšale čakalne dobe za vstop in izstop iz Slovenije. Prometno-informacijski center že ves dan poroča o čakalnih dobah za osebna vozila na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje, Metlika, Slovenska vas in Dobovec. Številni vozniki pa se skozi Hrvaško odprav...

Sorodno















Oglasi