Pele zapušča bolnišnico: Božič bom preživel doma z družino Sportal Nekdanji brazilski nogometni zvezdnik Edson Arantes do Nascimento Pele po 14 dneh terapije zaradi raka zapušča bolnišnico in bo praznične dni preživel doma, poročajo agencije. "Kot sem obljubil, bom božič preživel doma z družino," je na socialnih omrežjih zapisal 81-letni Brazilec in k temu pripel svojo sliko z nasmehom.

