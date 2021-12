Kralj latino popa Ricky Martin je srečal Abrahama Reporter Portoriški pevec Ricky Martin je danes dopolnil 50 let. Avtorju uspešnic, kot sta Livin' La Vida Loca in She Bangs, so pripisali zasluge, da je v ameriško pop glasbo vnesel vplive latino kulture, označili so tudi za kralja latino popa. Glasbo ustvarja v š

Sorodno Oglasi