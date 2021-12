Dobro je vedeti: ob tej uri bodo zaprli svoja vrata SiOL.net Trgovine, pošte in banke v času prazničnih dni svoja vrata zapirajo prej kot običajno. Večina trgovin bo odprta do 17. oz. 18. ure, banke in pošte bodo stranke sprejemale do 12. ure, nekoliko dalj bo odprta le dežurna pošta. Ne pozabite, da bodo na praznična dneva, 25. 12. in 26. 12 .2021, zaprte vse trgovine.

Sorodno

Oglasi