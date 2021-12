Prostorski načrt za hotel Zlatorog v Ukancu sprejet RTV Slovenija Bohinjski občinski svetniki so sprejeli občinski podrobni prostorski načrt za hotel Zlatorog v Ukancu, ki je osnova za rušitev propadajočega hotela in izgradnjo novega. Zadovoljni so, da so načrtovano investicijo uspešno umestili v občutljivo območje.

Sorodno

Oglasi