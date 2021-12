Podelitev častnih oskarjev prestavljena, kriv je omikron 24ur.com Vsakoletno podelitev, na kateri osebno vročijo častne oskarje, so iz strahu pred širjenjem nove različice koronavirusa preložili. Podelitev je bila predvidena za 15. januar, ameriška filmska akademija pa bo novi datum še sporočila. Častne kipce bodo prejeli Samuel L. Jackson, Danny Glover, Liv Ullmann in Elaine May.

Sorodno

Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Bojana Beović

Janez Janša

Borut Pahor

Aleš Hojs