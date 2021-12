Ponoči bo večinoma oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno deževalo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Pihal bo zmeren jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, v južni Sloveniji do 8 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno, v južni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Še bo pihal jugozahodnik. […] The post Vreme: Za božič bo zeleno, ob mor ...