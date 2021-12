Prazniki so zaradi osamljenosti in stiske za marsikoga izjemno težki RTV Slovenija Praznični december za mnoge velja za najlepši in najbolj čaroben mesec v letu, za mnoge pa je to obdobje zaradi osamljenosti in različnih stisk izjemno težko. NIJZ ljudem v stiski svetuje pogovor z bližnjim ali klic na eno od številk za pomoč.

